انت الان تتابع خبر ضبط عبوتين ناسفتين واسلحة وعجلات مخالفة في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة القانون وحماية المواطنين، واصلت القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى من بينها القطعات المختلفة والقوات الخاصة والرد السريع و مفاصل وتشكيلات قيادة شرطة ديالى ووحدات عمليات ديالى ومفارز من الوكالات والدوائر الاستخبارية والامنية، عملياتها ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".واشارت الى ان " العمليات اسفرت عن ضبط عبوتين ناسفتين و(١٠) مسدسات و(٦١) بندقية و(١١٧) مخزن عتاد و(١٤) مسدس صوتي و(١٢٦٣) اعتدة مختلفة و(٣) نواظير بندقية و(٣) اجهزة منادات، و(١٠) عجلات مخالفة و( ٨) دراجات نارية و(١٨) مخزن عتاد مسدس" .

واضافت ان "فرض هيبة الدولة هو واجب وطني وان القطعات الامنية متواصلة في عملياتها للقبض على الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية المنهزمة في قاطع عمليات ديالى وغيرها من قواطع العمليات".

