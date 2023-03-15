انت الان تتابع خبر بين فرانكفورت ونابولي.. اشتباكات تهدد بإلغاء مباراة الفريقين بأبطال اوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واندلعت الاشتباكات في ساحة (Piazza del Gesu)، حيث يبدو أن ألتراس نابولي حاولوا الوصول إلى المنطقة التي يوجد بها أنصار آينتراخت فرانكفورت، ولكن الشرطة تواجدت في مكان الحادث، وفصلت بين الطرفين.

وقام عدد من جماهير فرانكفورت بإحراق سيارة وإشعال الألعاب النارية، ما استدعى الشرطة الإيطالية للرد عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.



وفي حال استمرار أعمال الشغب، أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أنه "من المحتمل تأجيل المباراة لأجل غير مسمى".

يذكر أن "السلطات الإيطالية قررت في وقت سابق منع الجماهير الألمانية من دخول الملعب بسبب مخاوف أمنية بعد أعمال عنف بين الجماهير وقعت في لقاء الذهاب".

وقال النادي الألماني في بيان: "أبلغ اليويفا نادي آينتراخت فرانكفورت مساء أمس أن وزارة الداخلية الإيطالية ستصدر قرارا اليوم بمنع النادي (الإيطالي) من بيع تذاكر لمشجعي آينتراخت فرانكفورت في مباراة الإياب في 15 مارس".

وأضاف: "سيعلق فرانكفورت بشكل أكبر على هذا التطور بمجرد توفر التفاصيل المتعلقة بالقرار".

واشتبك مشجعون من الفريقين قبل مباراة الذهاب في فرانكفورت ووصفت الشرطة المواجهة بأنها تحمل خطورة كبيرة.

ويعيش فرانكفورت، الفائز بلقب الدوري الأوروبي العام الماضي، فترة رائعة ويحظى بدعم هائل من مشجعيه في مبارياته خارج أرضه.

وسافر عشرات الآلاف من مشجعي آينتراخت خلفه إلى إشبيلية لخوض النهائي الأوروبي رغم أن حصة النادي كانت تبلغ عشرة آلاف تذكرة.

وكان فرانكفورت، الذي خسر ذهابا 2-صفر في ألمانيا، يتوقع حضور أقل من ثلاثة آلاف من مشجعيه في مباراة الإياب.

