انت الان تتابع خبر أوزبكستان تضرب موعدا مع العراق في نهائي آسيا بعد الفوز على كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450480-638144962369798582.jpg رياضة 2023-03-15 | 17:56 المصدر: 3,213 مشاهدة تمكن منتخب أوزبكستان للشباب من الفوز على نظيره الكوري الجنوبي في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة. المحرر: سعد أحمد Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا