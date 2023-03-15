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أوزبكستان تضرب موعدا مع العراق في نهائي آسيا بعد الفوز على كوريا الجنوبية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450480-638144962369798582.jpg

2023-03-15 | 17:56

أوزبكستان تضرب موعدا مع العراق في نهائي آسيا بعد الفوز على كوريا الجنوبية

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3,213 مشاهدة

تمكن منتخب أوزبكستان للشباب من الفوز على نظيره الكوري الجنوبي في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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