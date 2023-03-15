انت الان تتابع خبر في الأسواق العالمية.. أسعار النفط تواصل الخسائر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واصلت أسعار النفط الخسائر الأسواق العالمية بحوالي 5% خلال جلسة اليوم الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنحو 5.1% إلى 67.74 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.5% مسجلة 73.94 دولار للبرميل.

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بعد رفع القيود المرتبطة بالجائحة في البلاد إلا أنها تركت توقعاتها لمجمل الطلب العالمي دون تغيير وعزت ذلك لمخاطر الانخفاض المحتمل في النمو العالمي.