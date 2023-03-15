شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يكشف سبب تعاقد مانشستر سيتي معه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، بالكشف سبب تعاقد الفريق الإنجليزي معه وضمه للفريق.

ونجح هالاند من إحراز خمسة أهداف لمانشستر سيتي أمس في شباك لايبزيج، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث هالاند: يريد النادي بالطبع أن يفوز بدوري الأبطال. توج ب4 من ألقاب البريميرليج ال5 الأخيرة. لم يتعاقدوا معي للفوز بالبطولة المحلية، لأنهم يعرفون كيف يفوزن به بالفعل.

وتابع: هكذا يمكنك أن تقرأ ما بين السطور. أنا هنا لمساعدة الفريق على التحسن بشكل أكبر وعلى الفوز بدوري الأبطال للمرة الأولى.

ويواصل هالاند تألقه منذ انضمامه لصفوف مانشستر سيتي، حيث نجح في تسجيل 39 هدفا في 36 مباراة هذا الموسم.