شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صلاح يكشف حقيقة رفض اللاعب الانتقال لصفوف برشلونة ورغبته الانضمام لريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام خايمي بابون المدرب الشخصي السابق للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بالكشف حقيقة رفضه الانتقال لصفوف برشلونة.

ونشرت شبكة "ريليفو "، تصريحات لـ بابون: محمد صلاح يصنع الفارق داخل الملعب بسبب سرعته.

وأضاف: صلاح يمتلك موهبة فطرية في القيام بالأشياء بسرعة كبيرة، لكن ذلك كان يعطله داخل منطقة الجزاء.

وتابع: كنا نقفز إلى أرض الملعب لوضع بعض الأشرطة على جزء من حذاء صلاح، كي يستخدمه في ضرب الكرة.

وشدد: التنفس من أكثر الأشياء التي تغيرت لدى صلاح، لأنه عندما تقف أمام حارس المرمى، لا يمكنك التصرف بنفس التسارع كما هو الحال في أي جزء آخر من الملعب، عليك أن تأخذ قسطًا من الراحة لتعرف أفضل قرار، وأدرك صلاح ذلك بشكل مثالي.

واختتم: أخبرت محمد صلاح ذات مرة بأن يجب عليه أن يوقع لبرشلونة، لكنه رفض، لأنه يحلم باللعب لصالح ريال مدريد.