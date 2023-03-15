ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع كريم بنزيما

وينتهي تعاقد بنزيما في سانتياجو برنابيو، بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال للعب في الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، "فقد توصل ريال مدريد لاتفاق شفهي مع بنزيما، بشأن تجديد تعاقده حتى صيف 2024".



وترددت أنباء حول إمكانية سماح ريال مدريد لبنزيما بالرحيل، في ظل تراجع مستواه مؤخرا، وغيابه عن عدد كبير من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة.

ويعتبر ريال مدريد، بنزيما من العناصر المؤثرة ليس فقط داخل الملعب، وإنما خارجه أيضا، بسبب دوره القيادي وشخصيته، وفقا للصحيفة الفرنسية.

وأضافت الصحيفة، أن "بنزيما التقى مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد قبل أيام قليلة، وتوصلا لاتفاق بشأن التجديد حتى 2024".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التجديد بشكل رسمي، خلال الأسابيع المقبلة.

