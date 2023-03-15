شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يلتقى المجموعة البرلمانية الأفريقية بالاتحاد البرلمانى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الانتماء المصري الراسخ للقارة الأفريقية والاعتزاز المصري بالهوية الأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المستشار حنفى جبالى مع أعضاء المجموعة البرلمانية الأفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي وذلك على هامش المشاركة على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة حالياً في مملكة البحرين، ويأتى الاجتماع الذى عقده جبالى في إطار الحرص على تعزيز العلاقات المصرية - الأفريقية خاصة على الصعيد البرلماني.

وأشار رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع إلى الأهمية الخاصة التي توليها مصر لقضايا قارتها الأفريقية، وهو ما ينعكس على الحرص المصري على الدفاع عن المصالح والقضايا الأفريقية في كافة المحافل الدولية.

وخلال اللقاء، لفت المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى موافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر للمكتب الاقليمي للاتحاد، مؤكداً على أن استضافة مصر لهذا المكتب الاقليمى تأتى في إطار الحرص المصري على تقديم الدعم للأشقاء في البرلمانات الأفريقية، فضلاً عن تنسيق الجهود البرلمانية العربية - الأفريقية تجاه القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، ثمنت رئيسة الجمعية الوطنية التنزانية ورئيسة المجموعة البرلمانية الأفريقية وأعضاء المجموعة البرلمانية الأفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي الدور المصري الراسخ والتاريخي في القارة الأفريقية، وكذا الدور المصري الداعم حالياً للدول الأفريقية على كافة المستويات، مؤكدين على ترحيبهم التام باستضافة مصر للمكتب الاقليمي للاتحاد البرلماني الدولي لدعم البرلمانات العربية والافريقية خدمة لمصالح وقضايا الشعوب العربية والأفريقية