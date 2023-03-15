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العراق الى نهائي كأس آسيا للشباب بعد تجاوز اليابان

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450457-638144812194922144.jpg

2023-03-15 | 13:45

العراق الى نهائي كأس آسيا للشباب بعد تجاوز اليابان

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4,350 مشاهدة

انتهب مباراة منتخبنا الوطني للشباب مع نظيره الياباني، اليوم الأربعاء، بفور العراق بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة الاسيوية للشباب والوصول الى المباراة النهائية.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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