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انت الان تتابع خبر العراق الى نهائي كأس آسيا للشباب بعد تجاوز اليابان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450457-638144812194922144.jpg
2023-03-15 | 13:45
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انتهب مباراة منتخبنا الوطني للشباب مع نظيره الياباني، اليوم الأربعاء، بفور العراق بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة الاسيوية للشباب والوصول الى المباراة النهائية.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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