انت الان تتابع خبر العراق وإيران يتوصلان لاتفاق على إعادة قطار كربلاء طهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مدير شركة النقل السككي في إيران ميعاد صالحي قوله، إنه "تم التوصل إلى تفاهم مع العراق حول قضية ربط سكك الحديد بين شلمجة جنوب غربي إيران والبصرة العراقية، وكذلك التفاهم حول إعادة انطلاق رحلات القطار المركب بين طهران وكربلاء".ولفت صالحي إلى أنه "خلال اجتماع اللجنة المشتركة الإيرانية العراقية في بغداد تم التوصل إلى تفاهمات جيدة مع مسؤولي الحكومة العراقية حول قطاع سكك الحديد وخاصة تسريع الربط السككي بين شلمجة والبصرة وكذلك إعلان جهوزية الطرفين للربط السككي بين البلدين عبر منفذ خسروي الحدودي أيضا".

وأضاف صالحي: "نظرا للتجربة الناجحة والإقبال المناسب أيضا تم التفاهم حول إعادة انطلاق قطار طهران – كربلاء".

ويعتبر الربط بين شلمجة والبصرة استكمالا لمشروع ممر الترانزيت الدولي الشرق – الغرب، وسيؤدي إنجاز هذا المشروع إلى تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة لإيران والعراق في المنطقة".

