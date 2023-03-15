انت الان تتابع خبر البصرة.. اتلاف 183 كغم من "الكريستال" و327 ألف قرص مخدر (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ممثل دائرة صحة البصرة عبدالله كامل خفر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بأشراف ومتابعة وزير الصحة صالح الحسناوي ومحافظ البصرة أسعد العيداني قامت لجنة المخدرات باتلاف كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة المضبوطة والمخزونة في دائرة الطب العدلي".واشار الى ان "اللجنة اتلفت 183 كغم من مادة الكريستال المخدرة و327 الف قرص من المؤثرات العقلية".