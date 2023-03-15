انت الان تتابع خبر التجارة تجهّز السلات الرمضانية الغذائية وتستعد لتوزيعها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نصف كيلوغرام من مادة النشأ وكيلوغرام من مادة الشعرية وخمسة كيلوغرامات من الطحين الصفر وطبقة بيض واحدة، هي الحصة التي وفرتها وزارة التجارة للعائلة بشهر رمضان المبارك كسلة غذائية تضاف للمواد الاصلية الموزعة.

ونفت التجارة الاشاعات التي بينت عدم قدرة الوزارة على توفير المواد قبيل شهر رمضان، كاشفة عن تحضيرها في المخازن والاستعداد لتوزيعها في الايام القليلة المقبلة.