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التجارة تجهّز السلات الرمضانية الغذائية وتستعد لتوزيعها

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بغداد - ياسين صفوان - نصف كيلوغرام من مادة النشأ وكيلوغرام من مادة الشعرية وخمسة كيلوغرامات من الطحين الصفر وطبقة بيض واحدة، هي الحصة التي وفرتها وزارة التجارة للعائلة بشهر رمضان المبارك كسلة غذائية تضاف للمواد الاصلية الموزعة.
ونفت التجارة الاشاعات التي بينت عدم قدرة الوزارة على توفير المواد قبيل شهر رمضان، كاشفة عن تحضيرها في المخازن والاستعداد لتوزيعها في الايام القليلة المقبلة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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