انت الان تتابع خبر بعد طول انتظار.. مجلس الوزراء يرسل موازنة العام الحالي الى البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصفت بالاضخم والانفجارية، موازنة الفين وثلاثة وعشرين بلغت قيمتها نحو مئتي ترليون دينار وبعحز يتجاوز الستين ترليون دينار كانت حصة الاقليم فيها اثنتي عشر فاصلة تسعة سخّرت لتطبيق البرنامج الحكومي ودعم المشاريع المتلكئة.

وتأتي هذه الموازنة لثلاث سنوات مع امكانية التعديل على فقراتها مستقبلا من قبل البيت التشريعي والتي وصفت من قبل مختصين بالافضل والاكثر توازنا للفترة المقبلة.