شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، خطوة مهمة فى طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض إلى الخارج مما يساهم فى زيادة حجم الصادرات ومن ثم زيادة مصادر العملة الصعبة، مشيرا إلى ارتفاع إجمالى إنتاج الشركة إلى 1.740 مليون طن، مقارنة بـ 220 ألف طن منذ ثمانى سنوات.

وقال "الجندي"، أن إرتفاع نسب التصدير بالشركة لتصل إلى 54 أضعاف ما كانت عليه، وإرتفاع عدد الدول التى يتم التصدير إليها من 40 اإلى 56 دولة، هو بمثابة مؤشر ثقة فى جودة منتجات الشركة ومطابقتها للمعايير العالمية، وهو ما أهلها مؤخرا للتصدير إلى استراليا والتى تعد من أكثر دول العالم تطبيقا للاشتراطات ومتطلبات الجودة والمعايير البيئية للمنتجات الواردة إليها، مشيرا إلى أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة تعتبر شركة رائدة فى صناعة الكيماويات والأسمدة، وهى الوحيدة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى نفس المجال فى الشرق الأوسط وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تسابق الزمن من أجل تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية التى من شأنها زيادة الإنتاج ومن ثم الدخل القومى، مطالبا وزارتى التعليم والتعليم العالى بتنفيذ توجيهات الرئيس لتنظيم رحلات للشباب والطلاب للتعرف على المشروعات الجديدة وأهميتها فى تحقيق التنمية، لافتا أن الشركة من 47 مصنعًا لإنتاج الكيماويات والأسمدة.

وشدد "الجندى"، على أن الإجراءات الاستباقية والمشروعات الكبيرة التى وجهت بها القيادة السياسية، مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام للشعب المصرى، فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من أزمة غذاء ضخمة، بل تعانى اقتصاديات كبرى من تحقيق الأمن الغذائى لشعوبها، بل وصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض قيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية، لافتا إلى أن الدولة عملت على زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 ملايين فدان تقريبا، ويضاف إلى ذلك محور التوسع الرأسي.