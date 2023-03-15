انت الان تتابع خبر اعتقال 8 متهمين بتجارة الادوية المهربة وغير المرخصة في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان مفارزها "تمكنت من القبض على 5 متهمين بالجرم المشهود في بغداد يمارسون الغش الصناعي وضبط 160 طن من الرز والعدس مخصصة لوزارة التجارة".

وأشارت الى "القبض أيضا على ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم 5 أطنان من الادوية المهربة وغير خاضعة لضوابط وتعليمات وزارة الصحة في نينوى".



واتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".