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اعتقال 8 متهمين بتجارة الادوية المهربة وغير المرخصة في محافظتين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان مفارزها "تمكنت من القبض على 5 متهمين بالجرم المشهود في بغداد يمارسون الغش الصناعي وضبط 160 طن من الرز والعدس مخصصة لوزارة التجارة".

وأشارت الى "القبض أيضا على ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم 5 أطنان من الادوية المهربة وغير خاضعة لضوابط وتعليمات وزارة الصحة في نينوى".


واتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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