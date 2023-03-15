انت الان تتابع خبر الأمن الوطني يكشف هويات قتلى "داعش" بالعملية الأمنية في الطارمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "هويات قتلى عصابات داعش الإرهابي الذين تم قتلهما في العملية الأمنية التي نُفذت اليوم في قضاء الطارمية،الإرهابي الاول (أبو قيس الفراجي) المكنى (أبو سامر) الذي يشغل حالياً منصب الشرعي العام لما يسمى ولاية شمال بغداد، وسابقاً مسؤول الأسرى والقتلى".



واشار الى ان "الارهابي الثاني (عبد الوهاب محمد الفراجي) المكنى (أبو منصور) سابقاً بعدما كان يشغل منصب الاقتصادي العام، وحاليا كنيته (وسام الفراجي) أو (مروان) ويشغل منصب مسؤول المفارز الأمنية".