شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يرصد أمام محافظ القاهرة مشكلات دار السلام ومصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوي تحت لواء رايته 42 حزبا سياسيا، جميع المشكلات التي تواجه المواطنين وخاصة بدوائر دار السلام والبساتين ومصر القديمة بمحافظة القاهرة، وذلك خلال لقاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مع ممثلي الشعب من نواب مجلس الشيوخ، بمقر المحافظة.

وتحدث "مطر" عن ضرورة الاهتمام بحل التكدس المروري داخل دار السلام، حيث تشهد علي مدار اليوم اختناقا، وهو ما نعكس بالسلب على المواطنين، مشددا أيضا علي ضرورة عودة سيارتين للإسعاف بدار السلام التي قام بالتبرع بأرضها وإنشائها النائب محمد تيسير ".

وشدد النائب تيسير مطر علي ضرورة ضبط الأسعار تخفيفا على المواطن ومراعاة لظروفه الاقتصادية، داعيا التنبيه على جميع رؤساء الأحياء، وخاصة رؤساء أحياء دار السلام والبساتين ومصر القديمة بالتلاحم مع المواطنين والنواب لحل المشكلات".

ودعا "مطر" اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ضرورة العمل على إنهاء المعوقات التي تواجه العملية التعليمية والتي باتت ظاهرة بكل المدارس الحكومية بإدارة البساتين، وخاصة الإهمال الإداري ".

وشدد" مطر "علي سرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحي بدوائر" البساتين ودار السلام ومصر القديمة، ورفع وتطوير كورنيش النيل الذي يعتبر عنوان العاصمة، والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الأوتوستراد "، مطالبا بضرورة تخصيص مساحات لعمل أكشاك للشباب بمصر القديمة، والعمل على سرعة إنجاز الشهر العقاري بدار السلام".

والتقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعضاء نواب مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب لمتابعة الإجراءات التنفيذية لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة الانتهاء منها لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين بهذه الأماكن.

وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لإستكمال خطط التنمية من أجل المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم، مشددا خلال اللقاء على ضرورة التواجد الميدانى لرؤساء الأحياء بالشارع والتعاون مع النواب لحل مشاكل المواطنين.