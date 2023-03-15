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السوداني يصل السليمانية ضمن زيارة كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني وصل إلى مدينة السليمانية، وذلك ضمن زيارته إقليم كردستان العراق".

وأضاف، أن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني، وعدد من المسؤولين في المحافظة، استقبلوا السوداني لدى وصوله".


وأشار البيان الى، أن "رئيس الوزراء سيلتقي خلال زيارته المسؤولين في المحافظة وعدداً من رؤساء الأحزاب السياسية، كما سيلقي كلمة في ملتقى السليمانية السابع، تتناول أهم التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه العراق والمنطقة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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