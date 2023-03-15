انت الان تتابع خبر حرضوا المواطنين على مقاتلة القوات الأمنية.. الإطاحة بـ7 إرهابيين في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان مفارزها "تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عناصر عصابات داعش الارهابي للقصاص منهم وتجفيف منابعهم ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من القاء القبض على سبعة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".