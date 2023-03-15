انت الان تتابع خبر نينوى.. اعتقال 6 متهمين وضبط عجلاتهم المعدة لتهريب النفطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان مفارزها " تمكنت من إلقاء القبض على ٦ متهمين وضبط عجلاتهم المعدة لتهريب المنتجات النفطية في محافظة نينوى وذلك لوجود مخالفات عدة أهمها عدم وجود موافقات أمنية لحركة الصهاريج وانتهاء صلاحية شهادات التكييل".واشارت الى ان " المتهمين تم إيداعهم في أحد مراكز شرطة النفط وإرسال العجلات الى ساحات الحجز تمهيداً لاستكمال الأوراق التحقيقية وعرضها على قاضي التحقيق المختص وفق القانون رقم 41 لتهريب النفط ومشتقاته لسنة 2008".