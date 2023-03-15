انت الان تتابع خبر لص يهجم على امرأة لسرقتها ويتسبب بشللها في أمريكا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث تعرضت نونغ تروونغ (44 عاماً ) وتقيم في ولاية تكساس الأمريكية بالشلل، لهجوم أرعن من شخص قام بسرقتها في مركز تسوق بمنطقة هيوستن.

ووقعت الحادثة عندما قامت السيدة بسحب مبلغ من المال من حسابها المصرفي، حيث تبعها اللص حتى مركز التسوق، وقام بمهاجمتها.

ووثقت كاميرات المراقبة عملية الهجوم على نونغ، حيث ظهر الرجل وهو يمسك بالسيدة، ويحاول انتزاع الظرف الذي احتوى على المال.

وعندما وجد مقاومة من نونغ، أقدم الرجل على حملها، وضربها بقوة على الأرض، ليفر لاحقا بالمال الذي سرقه.

وحسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فقد أصيبت نونغ بالشلل نتيجة لتلف أصاب العمود الفقري من جراء الهجوم.



جدير بالذكر أن اللص الذي لم تقبض عليه السلطات بعد، قد تمكن من سرقة 4300 دولار، كانت نونغ قد ادخرتها لزيارة عائلتها المقيمة في فيتنام.