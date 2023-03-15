انت الان تتابع خبر العراق في المقدمة.. أبرز 10 بلدان عربية مُتقدمة بطلبات اللجوء لأوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتُظهر بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) أن سوريا والعراق والمغرب احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية العشر التي تقدم مواطنوها بطلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

1 - سوريا

تقدم حوالي 131700 سوري بطلبات لجوء في أوروبا في عام 2022. ويُعزى العدد الكبير من طالبي اللجوء السوريين إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا منذ عام 2011.

وكانت هذه الطلبات ضعف العدد المسجل في عام 2020، حيث تم تسجيل 64540 طلب لجوء فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.

وفي عام 2015، تم تقديم أكثر من 371 ألف طلب لجوء من قبل مواطنين سوريين، وهو أعلى عدد من الطلبات تم تسجيله على الإطلاق.

ومن المثير للاهتمام، أنه تم قبول طلبات 94٪ من طالبي اللجوء السوريين، مسجلين أعلى معدل للطلبات المقبولة على المستويين العربي والدولي.

ومع ذلك، لا يزال هناك أكثر من 88 ألف طلب لجوء سوري معلق.

2 - العراق

على الرغم من تحسن الظروف السياسية والأمنية، احتل العراق المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تقدم مواطنوها بطلب للجوء في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

وأظهرت البيانات أن أكثر من 26900 عراقي قدموا طلبات لجوء في أوروبا في عام 2022. ومع ذلك، تم قبول 30 في المائة فقط من هذه الطلبات. ما زال أكثر من 17000 طلب لجوء معلقًا.

وتم تسجيل أكبر عدد من طلبات اللجوء العراقية في عام 2015، مع 126000 طلب. في ذلك الوقت، سيطر تنظيم داعش الإرهابي على الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد.

وانخفض عدد طلبات اللجوء بشكل كبير في عام 2020، حيث تم تسجيل أقل من 18200 طلب وسط تفشي جائحة COVID-19.

3 - المغرب

تلاه المغرب مع 21895 طلب لجوء في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ 2014، حيث سجل 4904 طلبات.

وفي عام 2020، تم تقديم 7662 طلب لجوء فقط.

ومع ذلك، تم قبول 5 في المائة فقط من هذه الطلبات، في حين ظل أكثر من 17000 طلب معلق.

4 - تونس

سجلت تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12.5 مليون نسمة، 21447 طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

وزاد عدد طلبات اللجوء تسعة أضعاف بين عامي 2017 و2022، مما يعكس حالة القلق بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وسجلت تونس، مثل المغرب، في عام 2022 أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ عام 2014، ومع ذلك، تم قبول 2 في المائة فقط من هذه الطلبات، في حين ظل 6247 طلبًا معلقًا. وقد ارتبط ذلك بتصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس كدولة آمنة، بينما تعطى الأولوية للدول التي تعاني من اضطرابات أمنية ، مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا.

5 - الصومال

قدم الصوماليون 17590 طلب لجوء لدول الاتحاد الأوروبي في عام 2022 ارتفاعا من 11180 طلب لجوء في عام 2020.

وتم قبول حوالي 59 في المائة من هذه الطلبات، وهي نسبة أعلى من العديد من الجنسيات العربية.

ومع ذلك، ظل أكثر من 14000 طلب لجوء معلقًا لدى خدمات الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي.

6- مصر

وسجلت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 107 مليون نسمة، 15429 طلب لجوء في عام 2022 ، وهو أعلى رقم منذ عام 2014.

وتضاعف هذا العدد ثلاث مرات تقريبًا في غضون عامين. تم تسجيل أقل عدد من الطلبات في عام 2020 بحوالي 3220 طلبًا.

وتم قبول حوالي 7 في المائة من هذه الطلبات حيث تم تصنيف مصر، مثل تونس والمغرب، على أنها دولة آمنة.

7- الجزائر

سجل عدد طلبات اللجوء الجزائرية في الاتحاد الأوروبي 9765 في عام 2022.

وتم تسجيل أكبر عدد من طلبات اللجوء الجزائرية في عام 2016 مع 12371 طلبًا عندما واجهت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أزمة اقتصادية وسط تراجع أسعار النفط.

ومع ذلك، تم قبول حوالي 8 في المائة من هذه الطلبات لأن الجزائر مصنفة على أنها بلد آمن.

8 - فلسطين

كان هناك 6750 طلب لجوء فلسطيني في الاتحاد الأوروبي في عام 2022. وكانت هذه الطلبات ضعف عدد الطلبات المسجلة في عام 2020، والتي شهدت 3313 طلب لجوء.

وتم تسجيل أكبر عدد من طلبات اللجوء في عام 2018 حيث بلغ 7363 طلبًا.

وظل حوالي 5،486 طلب لجوء معلقًا.

وتُصنف فلسطين على أنها دولة غير آمنة، حيث بلغت نسبة قبول طلبات اللجوء الفلسطينية 65 في المائة، وهي أعلى نسبة في العالم العربي، بعد سوريا واليمن.

9- السودان

قدم السودانيون أكثر من 5660 طلب لجوء في عام 2022، ارتفاعًا من 3152 طلبًا في عام 2020، وتم تسجيل أكبر عدد من طلبات اللجوء السودانية في عامي 2015 و2016، بواقع 11350 طلبًا في كل منهما.

وتم قبول حوالي 48 في المائة من طلبات اللجوء السودانية، أي أعلى بثماني نقاط من المتوسط الأوروبي.

10- اليمن

وقدم اليمنيون 5340 طلب لجوء في عام 2022، وهو أكبر عدد من الطلبات المقدمة في السنوات التسع الماضية.

وتم تسجيل أقل عدد من طلبات اللجوء اليمنية في عام 2017 حيث بلغ 2332 طلبًا.

ويحظى اليمنيون بعد السوريين بالأولوية في العالم العربي من حيث قبول طلبات اللجوء في أوروبا، حيث تصل نسبة القبول إلى 84٪. وظل قرابة 3906 طلبات لجوء معلقة.