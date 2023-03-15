انت الان تتابع خبر تفوق على ليفاندوفسكي..أرقام تاريخية لهالاند في دوري الأبطال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450402-638144587201806019.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-15 | 07:30
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الخليج 365 – رياضة
سجل النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية لفريقه مانشستر سيتي في مباراته أمام لايبزيغ الألماني الثلاثاء في استاد الاتحاد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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