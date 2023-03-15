اخبار العالم

تفوق على ليفاندوفسكي..أرقام تاريخية لهالاند في دوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تفوق على ليفاندوفسكي..أرقام تاريخية لهالاند في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450402-638144587201806019.jpeg

2023-03-15 | 07:30

تفوق على ليفاندوفسكي..أرقام تاريخية لهالاند في دوري الأبطال

144 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية لفريقه مانشستر سيتي في مباراته أمام لايبزيغ الألماني الثلاثاء في استاد الاتحاد في إياب ثمن نهائي .

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا