تجنب نشر الشائعات والالتزام ببث الحقائق.. أبرز مبادئ الميثاق الإعلامى

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين مبادئ ميثاق الشرف الإعلامي وفي مقدمتها الإلتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها وعدم التعرض لحرمه الحياة الخاصة.

وفي هذا الصدد جادت المادة السادسة لتقضي بآن يتضن ميثاق الشرف الإعلامى مدونة للسلوك المهنى, والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:

١ - الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.

٢ - الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن فى أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين, أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

٣ - كفالة حرية الرأى والتعبير وحق الرد, وعرض الرأى والرأى الآخر, وعدم الاجتزاء.

٤ - احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى.

٥ - التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع