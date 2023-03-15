شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد إطلاق صاروخين باليستيين.. كوريا الشمالية تتعهد بـ "إبادة العدو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استمرارا لسلسة تجاربها الصاروخية، أطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخين باليستيين "أرض-أرض"، متعهدة بـ "إبادة العدو".

الصاروخان أطلقتهما وحدة صواريخ تابعة للجيش الكوري الشمالي في نظام "متوسط المدى"، بغانغيون بمقاطعة هوانغهاي بجنوب البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، فإن "الصاروخين أطلقا باتجاه بحر الشرق وحلقا لمسافة 620 كيلومترا".

وأكدت الوكالة أن "بيونج يانج ستقضي بالتأكيد على العدو إذا قاتل جيشها ضد عدوها".

وتعهدت بيونج يانج بـ "القيام بواجبها في الهجوم بالنيران بالكامل في أي وقت من خلال تكثيف التدريب على الهجوم بالذخيرة الحية".

وجاء الإطلاق الصاروخي غداة بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة منتظمة تسمى درع الحرية.

وبدأت القوات الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية، الإثنين الماضي، تلك المناورات المشتركة التي تستمر 11 يوما تحت عنوان درع الحرية 23 (فريدوم شيلد 23)".

وهددت بيونج يانج مؤخرا بـ "اتخاذ إجراءات مضادة" إذا أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مزيدا من التدريبات العسكرية، فيما ترفض واشنطن وسول اتهامات بيونغ يانغ المتكررة بأن "المناورات جزء من الاستعدادات لشن هجوم".

وتقول واشنطن وسول، إن التدريبات دفاعية، لكن بيونج يانج تعتبرها تدريبات من الأعداء على غزو أراضيها أو الإطاحة بنظامها.