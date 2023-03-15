شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل أسقط الجيش الروسي المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود؟ بيان يوضح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفى الجيش الروسي الرواية الأمريكية، بأن اثنتين من مقاتلاته اعترضتا مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود، مؤكدًا أن المقاتلتين الروسيتين لم تطلقا النار ولم "تحتكا" بالطائرة.

وفيما أكد الجيش الروسي أن اثنتين من مقاتلاته اعترضتا مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود الثلاثاء، لكنه أكد أنهما لم تصطدما بها ولم تتسببا في سقوطها خلافا لما أعلنته واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها: "بعد مناورة عنيفة... بدأت المسيّرة MQ-9 رحلة خارجة عن السيطرة وهوت وارتطمت بسطح المياه" موضحة أن المقاتلتين الروسيتين لم تطلقا النار ولم "تحتكا" بالطائرة.

وكان الجيش الأمريكي، أعلن الثلاثاء، أن مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 اعترضت مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود، مما أدى إلى تحطم الطائرتين.

وقالت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، في بيان صادر عنها، إن مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 اصطدمت بطائرة أمريكية مسيرة من طراز ريبر MQ-9 Reaper فوق البحر الأسود الثلاثاء.

وقال الجنرال جيمس هيكر قائد سلاح الجو الأمريكي في أوروبا وإفريقيا: "كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها... في الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس في تحطم الطائرتين".

وأدانت الولايات المتحدة التصرف الذي وصفته بـ "المتهور" بعد اصطدام سوخوي روسية بمسيّرة أمريكية.

وتعتزم وزارة الخارجية الأمريكية، استدعاء السفير الروسي بعد اصطدام طائرة مقاتلة روسية بطائرة استطلاع أمريكية مسيرة فوق البحر الأسود، الثلاثاء.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن بصدد استدعاء السفير وأتوقع أن تجري المقابلة على مستوى رفيع مع السفير في وقت لاحق بعد ظهر اليوم".

وتابع أنه "سيتم إخطار السفير باعتراضات (واشنطن) القوية على ما كان واضحا أنه اعتراض غير آمن وغير احترافي (للطائرة المسيرة) من جانب الطائرة الروسية".