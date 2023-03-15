«الجيش الروسي يضرب طائرة أمريكية ويسقطها».. واشنطن توجه رسالة نارية لموسكو

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستستمر في التحليق فوق البحر الأسود، على الرغم من وقوع حادثة الطيران بين الطائرة الروسية "سو-27" والمسيرة الأمريكية.

وقال كيربي للصحفيين: "نحن نحلق فوق هذا المجال الجوي منذ عام وسنواصل القيام بذلك، ولسنا بحاجة إلى تأكيد من روسيا للتحليق فوق المياه الدولية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف كيربي: "إذا كانوا يريدون إرسال رسالة بشأن رغبتهم في منعنا من التحليق فوق البحر الأسود، فلن يحدث هذا".

وأكد كيربي أن الطائرات الأمريكية تعمل فوق المياه الدولية للبحر الأسود وستواصل القيام بذلك من أجل الأمن القومي الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية تدعي أن الطائرة الروسية "سو -27" اصطدمت بطائرة أمريكية من دون طيار من طراز "إم كيو -9" فوق البحر الأسود، وسقطت الطائرة من دون طيار في المياه الدولية، وتم إبلاغ الرئيس جو بايدن بالحادث.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم رصد طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو -9" تحلق فوق البحر الأسود باتجاه الحدود الروسية، وأكدت أن المقاتلات الروسية لم تصطدم مع المسيرة.