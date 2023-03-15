شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى نموذج رائد فى جهود الحماية الاجتماعية.. دراسة ترصد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والكيانات المنضوية تحت لوائه؛ لتكون نموذج مهم في مسار اهتمام الدولة بمشاركة المجتمع الأهلي بمسار التنمية، حيث أنه ليس مجرد كيان بل هو ركن أساسي في عملية التنمية بالدولة، وداعم لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بالتكاتف مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.

وتحل الذكرى الأولى لتأسيس التحالف خلال تلك الأيام، ومنذ بداية عمل التحالف في مارس 2022، تم استهداف المواطنين في الأماكن الأكثر استحقاقًا، من خلال تدشين قاعدة بيانات تضم 37.4 مليون مواطن من الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي استطاع التحالف من خلالها الوصول إلى 30 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا واستحقاقًا؛ لتقديم الدعم لهم من خلال التعاون بين الوزارات المعنية.

خلال مجهود استمر عام، أطلق التحالف عديدًا من المبادرات؛ لتقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، فقد تعددت الجهود لتشمل الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل “ستر وعافية” التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، خاصة وأن عام 2022 كان عام المجتمع المدني، ومثّل فرصة للاستفادة بأكبر شكل ممكن بمجموعة من القرارات وقانون العمل الأهلي، إلى جانب أن التحالف كان في حد ذاته فرصة لانطلاق مفهوم العمل التشاركي بعدد من الكيانات المهمة، وإجراء حوار مجتمعي وتوسعة دائرة الاستفادة.

وجاء المحور الاجتماعي: فتم توفير السكن لـ 54 ألف مواطن عبر منازل جديدة وتأهيل منازل قائمة، و25 مليون مواطن في ملف الغذاء، و20 مليون مواطن في ملف المساعدات الاجتماعية، من خلال تدشين بعض المبادرات مثل مبادرة “ازرع”، والتي تستهدف إلى تمكين صغار المزارعين والتوسع في الزراعة، حيث تم استهداف 100 ألف مزارع لإنتاج محصول القمح بإجمالى إنتاجية 3.3 ملايين إردب.

ذلك علاوة على عمل قوافل “ستر وعافية”، وتقدم هذه القوافل مجموعة من التدخلات المختلفة، مثل: توزيع مواد غذائية وبطاطين ضمن حملة “دفء الشتاء”، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات. وتهتم “ستر وعافية” بالتمكين الاقتصادي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة “ازرع”، حيث تم استهداف 320 ألف مواطن في 16 قافلة في آخر 3 شهور في 2022، بالإضافة إلى إعادة الاحتفال بالمواسم الدينية، وتم استهداف 25 مليون مواطن؛ أي 5 ملايين أسرة.