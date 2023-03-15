شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الدكتورة غادة على نائبة التنسيقية عضواً باللجنة الاستشارية لقطاع التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا باختيار الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضوا فى اللجنة الاستشارية المختصة بتنمية نشاط التأمين.

جاء ذلك في إطار قرارين أصدرهما مجلس إدارة الهيئة بشأن تشكيل لجنتين استشاريتين، الأولى تختص بتطوير نشاط سوق رأس المال، والثانية تختص بتنمية نشاط التأمين، واللجنتين تضمان كوادر مهنية تمتلك خبرات متنوعة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية للارتقاء بمستويات الكفاءة وتعزيز التنافسية.

وتضم اللجنة الاستشارية الخاصة بنشاط التأمين، كوادر مهنية تمتلك خبرات متنوعة وممارسة فعلية للنشاط في مناصب متنوعة وهم: الدكتورة غادة محمود على، إيهاب محمد أبو المجد، حسن محمد حسن درويش، سعيد عادل الألفي، عادل أحمد موسى، عالية حلمي، عبير حلمي صالح، علاء الزهيري، عمر عبد الحميد جودة، محمد مهران، وليد ابراهيم عوف.

وتمثل اللجنة الاستشارية لقطاع التأمين حلقة وصل للاستماع الى أصوات ومطالب السوق وتطويرها فيما يعزز من كفاءة عمل الأسواق وتنافسيتها، وتهدف هذه اللجنة الى تعزيز منهج الشراكة مع الكوادر المهنية بالأسواق المالية غير المصرفية للارتقاء بها وتنميتها لتعزيز الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد القومي بما توفره من حلول تمويلية متنوعة للشركات للتوسع والنمو وكذلك منتجات تأمينية للتحوط ضد المخاطر المختلفة مستقبلاً.

ويأتي تشكيل اللجنة تفعيلاً لنص المادة وفقا للمادة رقم 13 من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1992، والتي تنص على أن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.