شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يلتقى رئيس مجلس الشورى البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة حالياً في مملكة البحرين، علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني.

وأكد رئيس مجلس النواب، على تاريخية العلاقات بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة، مشيراً إلى اعتزازه البالغ باستضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي.

من جانبه، رحب علي بن صالح الصالح بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بلده الثاني مملكة البحرين، مؤكداً أن العلاقات البحرينية - المصرية هي علاقات تاريخية تربطها وشائج عديدة، كما أشار رئيس مجلس الشورى البحريني إلى أن تنظيم واستضافة البحرين لاجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي واختيار موضوع تعزيز التعايش السلمي موضوعاً للاجتماعات، إنما يهدف إلى العالم على كلمة سواء ونبذ خطابات الكراهية والتعصب.