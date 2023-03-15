شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية والحرص الدائم على تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية والحرص الدائم على تطويرها وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين وسائل الإعلام فى الدولتين..مشيرا إلى أهمية مواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربى فى ظل رعاية الكويت لاجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي رقم (98) والمكتب الفني التنفيذي الـ 16 وأهمية التوصيات الصادرة عنه التي تشكل قبولاً من كل الوفود العربية التي حضرت الاجتماعات.

ونقل الكاتب الصحفي كرم جبر - خلال لقائه مع وزير الإعلام والثقافة والدولة لشئون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري - تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل القيادات الكويتية والشعب الكويتي وتمنياته لهم بالتقدم والإزدهار، مؤكدا حرص القيادة المصرية على العمل على وحدة الصف العربي وإعلاء شأن الدولة الوطنية، وتنمية التعاون المشترك في مختلف القضايا بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

من جانبه أكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي على الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لتعزيز القواسم المشتركة وتحقيق نتائج إيجابية في ظل التنسيق المشترك.

وأكد وزير الإعلام الكويتي أن مصر حاليا تشهد تنمية شاملة في كافة المجالات، مشيرا إلى المشروعات الكبرى والتحديث المستمر وتنمية شاملة في كافة المجالات وأن مصر بها جديد كل يوم في المرافق والخدمات والطرق والبنية التحتية والتنمية المستدامة بكافة المجالات.

وأكد المطيري أن مصر تعتبر تاريخ العالم فهي متحف مفتوح لتنوع التراث الحضاري والثقافي بها وأن العديد من متاحف العالم لديها أثار مصرية تتناول التاريخ الإنساني.

ورحب المطيري بالتعاون مع وسائل الإعلام المصرية والتواصل المستمر في كافة القضايا والتحديات التي تواجه الإعلام العربي، للتوصل إلى رؤى مشتركة في ظل الثورات التكنولوجية الهائلة، وضرورة قيام الإعلام العربي بحماية القيم الدينية والاخلاقية لمجتماعاتنا.