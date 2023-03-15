شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: الوفد على مسافة واحدة من المرشحين في انتخابات الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المصري أن الحزب على مسافة واحدة من انتخابات مجلس نقابة الصحفيين في تجديدها النصفي المقبل، وكذلك موقع نقيب الصحفيين موضحا ان اختيارات الصحفيين هي حق أصيل لهم، وأن أبناء مؤسسة الوفد الصحفية يرحبون باستقبال كافة المرشحين سواء على موقع النقيب أو أعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الوفد أنه رفض مساهمة مالية من أحد المرشحين على موقع النقيب كدعم لحل الأزمة المالية التي تشهدها الصحيفة، معربًا عن شكره له، وقال إن الإزمة المالية التي تشهدها الصحيفة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على الموقف السياسي للحزب.

وتابع "يمامة" "أن الوفد كحزب سياسي لا يتدخل في سير العملية الانتخابية داخل أي من النقابات المهنية أو العمالية، وأن أي اختيار يرجع بالدرجة الأولى إلى أعضاء النقابة وحدهم، ولا يجوز لنا أن نتدخل باي شكل من الأشكال تاركين المساحة أمام أعضاء النقابه للاختيار الصحيح للناخبين وحدهم".

وأعرب رئيس الوفد عن خالص تمنياته للجماعة الصحفية بدوام التوفيق، وأن تشهد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة ولموقع النقيب نموذجًا فريدًا في الاختيار الصحيح.