شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: حجم الإنفاق على مشروعات التنمية فى سيناء تخطى 600 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير ”الخليج 365”، إن تكريم أهالى سيناء جاء في إطار جهدهم ومساعدتهم فى الحرب على الإرهاب فى سيناء، مضيفا أن الدولة توفر خدمات مباشرة لأهالى العريش، والمواطن العريشى يعود له الأمن والآمان من جديد بعد قضاء الدولة على الإرهاب.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة : "عودة الحركة الطبيعية فى سيناء مرة أخرى بعد القضاء على الإرهاب.. والرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن أنه سيتم إقامة معرض للمضبوطات التى تم ضبطها مع الجماعات الإرهابية فى سيناء لمعرفة ما قامت به الدولة ضد الجماعات الإرهابية في القضاء عليهم".

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "المواطن السيناوى يعيش حياته الطبيعية مرة أخري بعد القضاء على الإرهاب، والدولة حاربت الإرهاب الأكثر تنظيما فى العالم وقضت عليه، والدولة نفذت مشروعات مختلفة بأكثر من 600 مليار جنيه فى الزراعة وبناء المدن السكنية ومحطات تنقية المياه، وهذه ملفات أمن قومى حقيقى لأن سيناء جزء من مصر ومن أمنها".