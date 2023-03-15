شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أبانوب عزيز عن تخصيص 2.4 مليون جنيه لترميم مسجد الخازندارة بشبرا: غير كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، إن وزارة الأوقاف لا تألوا جهدا في خدمة بيوت الله، لافتا إلى أن وزير الأوقاف وافق علي مبلغ يصل 2 مليون و483 ألف لتطوير مسجد الخازندارة فى شبرا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أبانوب عزت عزيز بشأن تأخر الانتهاء من أعمال ترميم مسجد الخازندارة في حى الساحل بشبرا.

أضاف صلاح ،أنه تم تسليم المسجد لشركة المقاولين العرب بالاشتراك مع الآثار لاعادة تجديد مسجد الخازندارة.

ووجه أبانوب عزت عزيز سؤالا لوزارة الأوقاف هل هذا المبلغ المخصص من قبل الوزارة كاف لتجديد وتطوير مسجد بحجم مسجد الخازندارة.

بدوره قال المهندس مجدي أبو عيد مدير إدارة الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف أنه لا يوجد مانع في زيادة المبلغ المخصص لتطوير مسجد الخازندارة، مؤكدا أنه يجب عمل مقايسة وبعدها يتم تخصيص مبالغ أخرى.