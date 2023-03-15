شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة الشيوخ" تنظم زيارة تفقدية لمدينة رشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، بزيارة ميدانية لمدينة رشيد على خلفية الاقتراح برغبة المقدم من الدكتورة هبة مكرم شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، التى طالبت بضرورة وضع رشيد على الخريطة السياحية.

والتقى أعضاء الوفد البرلماني بمسئولي محافظة البحيرة، وعلى رأسهم الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والتي كانت في استقبال أعضاء اللجنة، حيث رافقتهم في كافة الأماكن الأثرية والتاريخية التي تتميز بها مدينة رشيد، وذلك بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتابع أعضاء اللجنة برئاسة "مسلم" أعمال التطوير التي تجري في عدد من المساجد الأثرية كمسجد أبو مندور ومسجد المحلي.

كما قام الوفد بتفقد العديد من الأماكن السياحية، وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة سرعة الانتهاء من عمليات التطوير، مؤكدين أن هذه المدينة العريقة تستحق أن تكون بما تمتلكه من آثار ومعالم دينية وتاريخية في مقدمة المدن الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية.

وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة أهمية قيام الشركات السياحية بتشجيع السائحين على زيارة رشيد مشيراً الي أنه يمكن إدراجها ضمن برامج سياحة اليوم الواحد .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة، حرص المحافظة على إكمال أعمال التطوير والترميم لكافة الاماكن الأثرية بمدينة رشيد مشيرة إلي وجود تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.