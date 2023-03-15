شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دينية النواب" يستقبل سفير دولة أذربيجان لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور الخان بولوخوف، سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، بحضور المستشار رامز ولييف – المستشار السياسي بالسفارة، لبحث سبل التعاون بين البلدين.

ورحب الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، بسفير دولة أذربيجان لدى القاهرة، وأكد على أن البلدين تربطهما علاقات وطيدة ومتميزة، وأن تعزيز سبل التعاون البرلماني أمر مهم.

وأكد سفير دولة أذربيحان، أن العمل البرلماني من أهم الجسور لبناء العلاقات بين الدول، وأن مجموعات الصداقة البرلمانية تساعد على تقوية العلاقات بين الدول وتدفع الأجهزة التنفيذية أن تعمل بجهد أكبر، معربا عن سعادته بأن يكون الدكتور على جمعة رئيسا لمجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، مما يعزز ويوطد العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استقبل خلال شهر فبراير الماضى، صاحبة غافاروفا رئيسة برلمان أذريبجان، وأكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مُشيراً إلى حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات الثنائية، والتي تُوجت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى أذريبجان والتي حملت رسالة سياسية مهمة مفادها حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى الصعيد البرلماني، دعا إلى استثمار الطفرة الإيجابية للعلاقات المصرية – الأذرية مؤخراً في تعزيز التعاون البرلماني، مُشيراً إلى أن مجلس النواب قد قام بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الأذرية، وذلك لتعزيز الصلات بين البرلمانين، وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الدولية، خاصة في إطار الشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، والذي يتولى البرلمان الأذري رئاستها حالياً.