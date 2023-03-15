شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: سيناء فى عيون الدولة.. و"كلنا واحد" لخدمة أهالى أرض الفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير ”الخليج 365”، إن الرئيس السيسى كرم أهالى سيناء يوم الشهيد وقال :"اليوم لا نشكركم بالكلام ولكن بالتنمية التى تحدث على أرض سيناء"، لافتا إلى أن ما تقوم به الداخلية فى مبادرة "كلنا واحد"، يأتى تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن سيناء فى عيون الدولة بفضل التضحيات التى قدموها وعودة الأمان، بالإضافة لاحتفال الدولة وتنظيم معرض، موضحا أنه تم تطهير سيناء من الإرهاب.

وأشار الكاتب الصحفى إلى أن وزارة الداخلة نظمت معارض السلع "كلنا واحد" لأهالى سيناء وتقديم الخدمات المختلفة والتسهيلات وقوافل خدمية وصحية وتراخيص المرور وتوزيع الهدايا على المدارس وجامعات العريش يؤكد ما وعد به الرئيس السيسى برد جميلها وأن هذه التنمية والمشروعات لصالح سيناء ولهم الأولوية فيها.

وأكد رئيس تحرير ”الخليج 365” أن وزارة الداخلة تقوم بجهد كبير من خلال مبادرة "كلنا واحد" وترابط المجتمع، تنفيذًا لمبادرات وتوجيهات الرئيس، فضلا عن أن سيناء لها أهمية خاصة.