شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية تستعرض أهم الاختناقات الملاحية المستهدف إزالتها العام الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، أن إزاله الاختناقات الملاحية على طول المجرى الملاحي أحد أهم المشروعات المدرجة على أجندة عمل الهيئة العامة للنقل النهري.

وعددت الخطة، أبرز الاختناقات المُستهدف استكمال إزالتها، وممثله في : القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري - ترعة النوبارية مع حماية جسور ترعة النوبارية وإنشاء كباري فوق أهوسة المالح بالإسكندرية، بالإضافة القاهرة / أسوان، بالإضافة إلى عملية تصنيع وتوريد وإلقاء خمسمائة شمندورة بالخط الملاحي أسوان / الأقصر، وكذا (القاهرة / دمياط القناطر الخيرية - ميت غمر - ميناء دمياط).

يأتي ذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة هويس زفتى، القاهرة / الإسماعيلية ( ترعة الإسماعيلية)، إنشاء شبكة مراقبة وتحكّم مركزية.

يُشار إلى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجارية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد تؤكد استحواذ الهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6%، وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل.