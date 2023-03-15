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خطة التنمية تستعرض أهم الاختناقات الملاحية المستهدف إزالتها العام الجاري

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القاهرة - سامية سيد -  

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، أن إزاله الاختناقات الملاحية على طول المجرى الملاحي أحد أهم المشروعات المدرجة على أجندة عمل الهيئة العامة للنقل النهري.

 

وعددت الخطة، أبرز الاختناقات المُستهدف استكمال إزالتها، وممثله في : القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري - ترعة النوبارية مع حماية جسور ترعة النوبارية وإنشاء كباري فوق أهوسة المالح بالإسكندرية، بالإضافة القاهرة / أسوان، بالإضافة إلى عملية تصنيع وتوريد وإلقاء خمسمائة شمندورة بالخط الملاحي أسوان / الأقصر، وكذا (القاهرة / دمياط القناطر الخيرية - ميت غمر - ميناء دمياط).

 

يأتي  ذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة هويس زفتى، القاهرة / الإسماعيلية ( ترعة الإسماعيلية)، إنشاء شبكة مراقبة وتحكّم مركزية.

 

يُشار إلى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجارية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد تؤكد استحواذ الهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6%، وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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