شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع تعليق زينة رمضان.. احذر من سرقة الكهرباء فى الشوارع.. "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بالتزامن مع تعليق زينة رمضان.. احذر من سرقة الكهرباء في الشوارع"، استعرض خلاله عقوبات رادعة وضعها المشرع المصرى تصل للحبس والغرامة 100 ألف جنيه بسبب السلوكيات الخاطئة، والمشرع صنفها من جرائم سرقة الأموال المنقولة، خاصة وأنه في مثل هذه الأيام مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يتجه الكثير من المواطنين لتعليق الزينة خلال شهر رمضان في الشوارع.

ويتجه البعض إلى ارتكاب سلوكيات خاطئة، كأن يقوم بسرقة التيار الكهربائي، ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه، ومع اقتراب الشهر المعظم، تبدأ تحذيرات وزارة الكهرباء للمواطنين من استخدام التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية لإنارة زينة الشوارع خلال الشهر الكريم، حيث تعتبرها الجهة المختصة استيلاء على التيار الكهربائي، وإليكم التفاصيل كاملة:

بالتزامن مع تعليق زينة رمضان.. احذر من سرقة الكهرباء في الشوارع.. عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه بسبب السلوكيات الخاطئة.. والمشرع صنفها من جرائم سرقة الأموال المنقولة



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