شكرا لقرائتكم خبر عن قانون "الإسكان الاجتماعى": للمواطن حق الاستفادة بوحدة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدم جواز استفاده المواطن بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.

ويتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي وفقا للمادة الثانية من القانون سالف الذكر:

(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.

(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م مربع، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووفقا للمادة القانونية، التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.