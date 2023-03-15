شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "الآثار" للنواب: عدد المساجد الآثرية فى مصر 351.. وتم تقسيمها لفئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد عبد الحكيم دراج، أنه يوجد تأخير غير مبرر في الانتهاء من إحلال وتجديد مسجد المتولى الكبير بسمنود بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتم عقد أكثر من اجتماع داخل اللجنة الدينية لهذا الغرض وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد الحكيم دراج بشأن تأخر إحلال وتجديد مسجد المتولى الكبير بسمنود بالغربية.

وقال ممثل وزارة التخطيط: "طلبنا من وزارة الأوقاف ووزارة الآثار بيان بعدد المساجد الأثرية الموجودة في مصر وبيان بحالتها حتى يتم عمل حصر والانتهاء من ترميمها".

وكشف الدكتور أحمد مطاوع مدير عام تطوير المواقع بوزارة السياحة والآثار أنه يوجد في مصر 351 مسجدا آثريا تم تقسيمها طبقا للحالة الإنشائية لكل أثر، لافتا إلى أن مسجد المتولى بسمنود بالغربية له أولوية لدينا ومصنف من المساجد الأثرية فئة "أ".

بدوره أكد الدكتور صبرى ياسين رئيس الادارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، أنه تم التوقيع علي مبلغ 185 مليون جنيه، لإعادة ترميم وتجديد المساجد في مصر وذلك من موارد وزارة الأوقاف موضحا أن الوزارة لا تدخر جهدا في اعمار بيوت الله.

ولفت إلى أنه كان لدينا 4 آلاف مسجد مغلقين وبفضل الله تم خفض العدد والانتهاء من أغلبها ويوجد حاليا 1600 مسجد مغلق فقط حاليا موضحا أن الدولة لا تألوا جهدا فى الانتهاء من تطوير المساجد وإعادة فتحها.

من جانبه وعد السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بحل أزمة مسجد المتولى الكبير بالغربية في أسرع وقت.