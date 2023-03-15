شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: تكلفة ترميم المعهد الدينى بالخازندارة تصل لـ10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سيد ابراهيم مدير عام البحوث الفنية بالأزهر، أنه فيما يخص ترميم معهد الخازندارة فإن الأزهر وفر الاعتماد المالي اللازم لمقايسة تطوير المعهد، ونتوقع أنها تتكلف حوالي 10 ملايين جنيه، لافتا إلى أن الأزهر ينتظر من وزارة الآثار الانتهاء من المقايسة الخاصة بترميم المعهد الأزهرى، حتى يتم اعتماد التكلفة المالية لها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أبانوب عزت عزيز بشأن تأخر ترميم المعهد الدينى بالخازندارة في حى الساحل بشبرا، رغم أنه من الأماكن الأثرية بالساحل.

وأكد مدير عام البحوث الفنية بالأزهر، أنه سيتم اعتماد التكلفة المالية للمعهد الدينى بالخازندارة فور ورود المقايسة من وزارة الآثار، والبدء في ترميم المعهد الدينى.

وطالب النائب أبانوب عزت عزيز، بسرعة الانتهاء من الاجراءات اللازمة والتنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من أعمال ترميم المعهد الدينى.

وأوصت اللجنة الدينية بسرعة الانتهاء من ترميم مسجد الخازندارة والمعهد الدينى بالخازندارة، والانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت.