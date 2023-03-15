شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يلتقى نظيره البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين.

في مستهل اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التهنئة لرئيس مجلس النواب البحريني على التنظيم الناجح لمملكة البحرين لاجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والذي يؤكد القدرات النوعية لمملكة البحرين ومكانتها على الصعيد الدولي، وعلى صعيد العلاقات المصرية - البحرينية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء جرى استعراض مشترك لأبرز التحديات والتطورات الإقليمية، والذي أظهر توافق الرؤى المصرية والبحرينية حول تلك القضايا.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب البحريني على خصوصية العلاقات البحرينية - المصرية على الصعيدين الرسمي والشعبين مؤكداً على الحرص التام لتعزيز تلك العلاقات، خاصة في شقها البرلماني.



جانب من اللقاء