شكرا لقرائتكم خبر منافس ترمب: بايدن يتجاهل الأمريكيين من أجل أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المرشح الجمهوري المحتمل رون ديسانتيس أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة جو بايدن تتجاهل القضايا الملحة للأمريكيين، وتقدم شيكا على بياض لأوكرانيا.

وأشار حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية والمنافس الأكبر لدونالد ترمب على زعامة الجمهوريين في الانتخابات المقبلة، إلى إنه يجب أن يكون لحماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ومواجهة الصين وتعزيز الجيش الأمريكي، الأولوية على ما يحدث في أوكرانيا، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.

ونأى حاكم فلوريدا بنفسه عن كثيرين في الحزب الجمهوري أمس الأول، وقال لمضيف قناة «فوكس نيوز» الأمريكية تاكر كارلسون «إن حماية أوكرانيا ليست مصلحة وطنية حيوية للولايات المتحدة»، بحسب شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، ووصف ديسانتيس الأمر بأنه نزاع إقليمي مع روسيا، مما يعكس تحولا بالغ الأهمية داخل الحزب.

وقال ديسانتيس، في رده على نتائج استبيان نشرها كارلسون في حسابه على موقع تويتر، «إن النزاع الإقليمي بين أوكرانيا وروسيا ليس ضمن المصالح الوطنية الحيوية لأمريكا، في حين أن الولايات المتحدة لديها العديد من المصالح الوطنية الحيوية، مثل تأمين حدودنا، ومعالجة أزمة الجاهزية داخل جيشنا، وتحقيق أمن الطاقة والاستقلال، والتحقق من القوة الاقتصادية والثقافية والعسكرية للحزب الشيوعي الصيني».

وأضاف ديسانتس «إن تمويل إدارة بايدن بشيك على بياض لهذا الصراع يصرف الانتباه عن التحديات الأكثر إلحاحا في بلادنا».

وقال ديسانتس «السلام يجب أن يكون هدف الولايات المتحدة»، وأعرب عن معارضته لإرسال «طائرات إف 16- وصواريخ بعيدة المدى» لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي لأراضيها.