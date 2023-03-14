شكرا لقرائتكم خبر محادثات بين الرئيسين الصيني والأوكراني للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتزمان إجراء أول محادثة بينهما منذ الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية قبل أكثر من عام.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن من المرجح أن تتم المحادثة بين شي وزيلينسكي عقب اجتماع الرئيس الصيني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إن اجتماع الرئيس الصيني ونظيره الروسي، ومحادثته مع نظيره الأوكراني التي من المتوقع أن تتم عبر الإنترنت، يعكسان جهود بكين للقيام بدور أكثر فاعلية في الوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.