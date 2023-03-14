شكرا لقرائتكم خبر لافروف: روسيا ترحب بعودة الأمن للمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالاتفاق الذي توصلت له المملكة مع إيران لاستئناف العلاقات بين البلدين.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن روسيا تدعم كل الجهود التي تقود إلى الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأجرى لافروف اتصالا هاتفيا مع عبداللهيان بحث خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك، وموضوع اتفاقية تعاون طويلة الأمد بين البلدين.

وتبادل وزيرا خارجية روسيا وإيران وجهات النظر بشأن عقد الاجتماع الرباعي «إيران وروسيا وتركيا وسوريا» لحل المشاكل بين سوريا وتركيا.

وكانت آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية من بين الموضوعات الأخرى التي ناقشها وزيرا الخارجية الإيراني والروسي، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني على النظرة المبدئية لإيران في مجال التركيز على الحل السياسي والحوار.

كما كانت التطورات المتعلقة بالتعاون الفني بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية محورا آخر للتباحث وتبادل الآراء بين حسين أمير عبد اللهيان وسيرجي لافروف في هذه المحادثة الهاتفية.