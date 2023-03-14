قمة كورية يابانية في طوكيو

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ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مستشار الأمن القومي كيم سونج هان القول للصحفيين «إن القمة، التي سوف تتبعها مأدبة عشاء، ستعقد في اليوم الأول من زيارة يون لليابان التي تستمر يومين».
وقال كيم خلال مؤتمر صحفي في المكتب الرئاسي «هذه الزيارة دلالة على أن العلاقة بين كوريا الجنوبية واليابان، التي كانت متوترة حتى الآن، دخلت مرحلة التطبيع بصورة جادة».
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