بريطانيا: أسقطنا قياديا بارزا في داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس «إنه تم استهداف إرهابي بارز في تنظيم داعش كان متورطا في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، في هجوم بطائرة مسيرة في سوريا».

وأشار والاس لمجلس العموم البريطاني «إن الضربة تمت في ديسمبر الماضي، حيث تم إطلاق صاروخين أصاب كلاهما الهدف بدقة»، ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن والاس قوله لأعضاء مجلس العموم «إن الشرق الأوسط لا يزال يأوي الإرهاب، ولذلك فإن بريطانيا لا تزال تدعم حكومة العراق كجزء من التحالف الدولي ضد داعش».

وتابع «في أواخر كانون ديسمبر، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز ريبر تتم قيادتها عن بعد بشن غارة استهدفت عضوا قياديا في داعش في مدينة الباب شمال سوريا».

وأضاف «الأفعال مثل هذه مهمة للغاية لتقليص التهديد الإرهابي وحماية المواطنين البريطانيين ودعم شركائنا الدوليين».