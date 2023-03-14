شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: الاحتلال يمهد لنهب مزيد من الأراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن ذلك يمهد لـ»عودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب مزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي، في الضفة».
وعدت أن «المضي في إقرار هذا التشريع، يعد تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة».
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى «ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث، والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع».
وأكدت أن «إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يدفعها إلى تصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، وتفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية، بديلا للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع».
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين: الاحتلال يمهد لنهب مزيد من الأراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.