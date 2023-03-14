شكرا لقرائتكم خبر بوريل: الجزائر شريك موثوق للاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن الجزائر تعد شريكا موثوقا وفاعلا محوريا في مكافحة الإرهاب.

وقال عقب استقباله من جانب رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، إنه من المهم القول إننا اتفقنا على إحياء حوارنا رفيع المستوى في مجال الأمن، وإن أولى الاجتماعات ستعقد قبل نهاية العام الحالي»، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف أن ذلك يدل على أن الجزائر تعد شريكا موثوقا و فاعلا محوريا في مكافحة الإرهاب، ضمن جوارنا المشترك، مشيرا إلى أن للجزائر تاريخا طويلا في مكافحة الإرهاب.