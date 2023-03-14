بوريل: الجزائر شريك موثوق للاتحاد الأوروبي

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وقال عقب استقباله من جانب رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، إنه من المهم القول إننا اتفقنا على إحياء حوارنا رفيع المستوى في مجال الأمن، وإن أولى الاجتماعات ستعقد قبل نهاية العام الحالي»، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف أن ذلك يدل على أن الجزائر تعد شريكا موثوقا و فاعلا محوريا في مكافحة الإرهاب، ضمن جوارنا المشترك، مشيرا إلى أن للجزائر تاريخا طويلا في مكافحة الإرهاب.
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